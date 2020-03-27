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Moody’s THY’nin notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlerden Türk Hava Yolları'nın (THY) notunu düşürdü.

Moody’s THY’nin notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlerden Türk Hava Yolları'nın (THY) notunu düşürdü.

27 Mart 2020 Cuma 10:35
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Moody’s THY’nin notunu düşürdü

THY’dan KAP’a yapılan açıklamada, Moody’s tarafından şirketin kredi notunun B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Covid-19 salgınının havacılık sektörü başta olmak üzere birçok sektörde önemli kısa ve uzun vadeli talep şoklarını beraberinde getireceği öngörüsünde bulunmuştur. Bu sebeple, 127 ülkeye ulaşan uçuş ağı ile birlikte Türk Hava Yolları’nın da olumsuz talep ortamından diğer bir çok hava yolu gibi etkileneceği görüşü ile 24.03.2020 tarihinde Türk Hava Yolları’nın kredi notunu B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürmüş ve negatif olan not görünümünü olası not düşüşü için izlemeye almıştır.”

“Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları’nın Ba3 olan notunu olası not düşüşü için incelemeye almıştır. Negatif olan görünümü ise izleme olarak değiştirmiştir.”

Son Güncelleme: 27.03.2020 10:39
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