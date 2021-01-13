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Modifiye araç kullananlara kötü haber

Özellikle eski model otomobillerin kaportalarına, egzozlarına, ışık donanımlarına ve lastik ölçülerine farklı teknik işlemler yaparak araçlarını modifiye eden sürücülere kötü haber emniyetten geldi.

Güncel 13.01.2021, 12:07
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Modifiye araç kullananlara kötü haber

Modifiye otomobil kullanan sürücülerin trafik kurallarına uymadıklarına yönelik ihbarları değerlendiren trafik polisleri, sürücülerin bu tür araçları çevredekileri rahatsız edecek biçimde duman ya da gürültü çıkararak kullandıklarını tespit ediyor. Bursa'da da modifiye araç kullanan sürücülerin seyir halindeyken hız, şerit takibi ile şerit değiştirme ve kırmızı ışıkta geçme gibi zorunlu trafik kurallarına uymadıkları yönündeki ihbarları trafik polisleri anında değerlendiriyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 30/1-b fıkrasına göre; eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaşatacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 314 lira para cezası ve 20 ceza puanı ile cezalandırılıyor. Araçtaki değişiklikler kanuna, mevzuata uygun hale getirilene kadar araç trafikten men ediliyor.

1941 lira cezası var

Modifiye araçlarda; ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan bulundurmak ile bu tür cihazları kamunun rahatını bozacak şekilde kullanmanın cezası ise 144 lira ve 10 ceza puanı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 32. Maddesine göre modifiye tutkunlarına ağır cezalar öngörülüyor. Maddede; “Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemenin cezası 144 lira, Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda ise bin 339 TL ceza uygulanır. Araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılacak her türlü değişikliğin ve adres değişikliklerinin işleten tarafından otuz gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin şartlara uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil bürosunda tescil edilinceye ve tescil belgesine işleten tarafından yazdırılıncaya kadar trafikten men edilir.” ifadeleri yer aldı. Yani aracı modifiye edip yüksek sesle müzik eşliğinde şehir turu atan sürücülere üç maddeyi ihlalden toplamda 1627 TL ceza uygulanıyor. 314 liralık tehlikeli süs takmanın cezası da eklenirse tutar 1941 lirayı buluyor.

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