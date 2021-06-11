Modanisa’dan Filistin’e destek: Hedef 1 milyon TL

Türkiye’nin ilk uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa, ateşkesin sağlanması ve saldırıların sona ermesiyle birlikte yardıma her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan Filistin halkı için bağış kampanyası başlattı. Modanisa, ilk bağışı yaparak başlattığı kampanya ve ikinci adımda özel tasarımlı “Filistin Desenli Şal”ın satışından elde edilecek gelirin bağışlara aktarılmasıyla, evsiz kalan ve yaralanan binlerce Filistin vatandaşının hayatını yeniden kurabilmesi için bir nefes olmayı hedefliyor.

Modanisa Pazarlama ve Marka Direktörü Samim Sürel bağış kampanyasıyla ilgili olarak şu bilgileri veriyor: "Modanisa ailesi olarak, kampanya sürecini ilk bağışı yaparak başlattık ve sonrasında 5 kıta 140 ülkede, Filistin konusundaki hassasiyetlerini bildiğimiz, sosyal medyada takipçimiz olan ve sayıları 10 milyonu geçen Modanisa büyük ailesini destek vermeye davet ettik. Hedefimiz, kalbi insanlık sevgisiyle dolu müşterilerimizin desteğiyle 1 milyon liralık bir bağışa ulaşmak. Şimdi de bu kampanya kapsamında tasarladığımız Filistin bayrak desenli şalın gelirini bu bağış kampanyasına aktarıyor ve yaralarını sarmaya çalışan Filistin halkına bir nefes olmaya çalışıyoruz."

Modanisa.com'dan kampanyaya özel tasarlanan “Filistin Desenli Şal” satın alan herkes yardım kampanyasına bağış yapmış oluyor. Dileyenler, dünya Müslümanlarının hayır işleri platformu LaunchGood sitesi üzerinden de bağışta bulunabiliyor. İyiliksever müşterilerinin bağışlarını güvenle ve en üst düzeyde şeffaflıkla teslim etmeyi taahhüt eden Modanisa, bu kampanyada BM ECOSOC komitesinin bir üyesi olan, Filistin'deki Wafaa International Group ile iş birliği yapıyor. Modanisa, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te bulunan Wafaa ekipleriyle, Gazze ve Kudüs için tıbbi bakım, tedavi ve ekipman, saldırı mağdurları için gıda, su ve temel ihtiyaçlar ile COVID-19 paketleri ve hijyen ürünleri ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor.

Modanisa sadece kadının kendi değerlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine rehberlik etmekle yetinmiyor, dünya toplumları için iyilik hareketine destek veriyor.