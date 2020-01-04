Mobilyada KDV’yi sıfıra indirdi!

Başlattıkları kampanya ile ilgili açıklama yapan Evgör Mobilya Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Ekmen “Mobilya ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV, 2019 Haziran ayında tekrardan yüzde 18’e çıkarılmıştı. Şimdi KDV tekrar yüzde 8’e çekildi. Biz ise bu yüzde 8’lik oranı da müşterimize yansıtmama kararı aldık” dedi. Markanın sıfır KDV uygulamasıyla birlikte Evgör mağazalarından ve internet sitesinden yapılacak alışverişlerde toplam indirim oranı yüzde 30’a yükseldi.

Dünyanın her yerine online mobilya satışı gerçekleştiriyor

Evgör Mobilya, binlerce ürün çeşidiyle online mağazası www.evgor.com.tr adresinden yurt içi ve yurt dışına satış gerçekleştiriyor. Ülke geneline ücretsiz teslimat ve montaj hizmeti veren firmanın KDV indirim kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Türkiye’nin her yerinden 444 888 6 numaralı telefonu arayabilir ya da firmanın internet sitesini ziyaret edebilirler.