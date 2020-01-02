MNG Kargo'dan basın açıklaması

MNG Kargo, Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili MNG Kargo'dan da bir yöneticinin gözaltına alındığı iddialarına karşılık bir basın açıklaması yayınlayarak bu haberlerin ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, yayınların sürdürülmesi durumunda yasal yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

"Bir otomotiv şirketinin eski CEO’su olan Carlos Ghosn’un kaçışıyla ilgili medyada bazı haberler yer almıştır. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan kişiler arasında MNG Kargo yöneticisi olduğu da iddia edilmiştir.

MNG Kargo bünyesinde herhangi bir yurt içi veya yurt dışı hava taşımacılığı operasyonu gerçekleştirilmediğini ve habere konu olan olay ile şirketimizin hiçbir ilgisi bulunmadığını belirtmek isteriz.

Bu süreçte MNG Kargo markası ve şirketimizin itibarına zarar verebilecek her türlü içerikle ilgili yasal yollara müracaat hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtir, bu içerikle yayınlanan haberlerin tüm mecralardan ivedilikle kaldırılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş"