MİT'in personel alım şartlarından biri olan Ketumiyet nedir?

Eğitim, yaş, yabancı dil gibi şartların yanı sıra MİT işe alımlarında kişisel özellikler de büyük önem taşıyor. Bu özellikler arasında ise en dikkat çekeni "ketumiyet".

Ketumiyet kelime anlamı

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde yer alan bilgilere göre “ketumiyet” ağzı sıkılık anlamına geliyor.

Yani iş ilanlarında karşılaşılan özellikler arasında bulunan ketumiyette kişinin ağzının sıkı olması isteniyor. Örnek olarak işyerinde gizli kalması gereken bilginin dışarıya aktarılmaması adına bu özellik aranan özellikler arasına ekleniyor.

Ketumiyet, sır saklama bilincinin kişiye yerleşmesidir. MİT'in de olmazsa olmazları arasında yer alan ketumiyet, ser verip sır vermeyen demektir.

KETUM NASIL OLUNUR?

Ketum olmak, kendi sırlarını içinde tutmak, kimseyle derdini paylaşmamak, sıkıldığını, üzüldüğünü, korktuğunu dışarıya belli etmemek olarak tanımlanabilir.

Bazı insanlar ise hiçbir şekilde ne duygularını ne de düşüncelerini belli etmez. Ne kadar üzgün ya da sinirli olurlarsa olsunlar bunu saklayabilirler. Bunu başarabilirseniz, ketum olmuş olursunuz. (ensonhaber)