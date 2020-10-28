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MISIRLI GAZETECİ SABIR MEŞHUR'UN ARAPLARA YAPTIĞI ÇAĞRI
Sabır meşhur isimli gazeteci ülkesinin ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı boykot çağrıları yapmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Mısırlı gazeteci boykot kararının şeytan ve avaneleri nin işi olduğunu vurgulayarak "Araplara sesleniyorum Türk ürünlerini alın Çünkü Türkiye Müslüman bir ülkedir Türkiye'den başka seçenek yoktur." ifadelerini kullandı.
Güncel 28.10.2020, 15:05
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Türkiye'de yatırım yapmaları yönünde araplara çağrıda bulunan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, "Türkiye'ye gitmeniz ve sermayenizi yatırmanız önümüzde bir seçenek değildir, siz buna mecbursunuz" şeklinde sözlerine devam etti..
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