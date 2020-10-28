MISIRLI GAZETECİ SABIR MEŞHUR'UN ARAPLARA YAPTIĞI ÇAĞRI

Türkiye'de yatırım yapmaları yönünde araplara çağrıda bulunan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, "Türkiye'ye gitmeniz ve sermayenizi yatırmanız önümüzde bir seçenek değildir, siz buna mecbursunuz" şeklinde sözlerine devam etti..