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Miraç Kandilinin önemi ve anlamı nedir? İşte bilinmeyen faziletleri...

Yüce Rabbimiz, İsrâ suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.” (İsrâ, 17/1.) Miraç geceniz mübarek olsun. Bu kutlu gecenin ülkemiz ve dünya Müslümanlarının birlik, dirlik ve beraberliğine, tüm insanlığın sıkıntılardan kurtuluşuna; dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyoruz.

Güncel 10.03.2021, 21:21
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Miraç Kandilinin önemi ve anlamı nedir? İşte bilinmeyen faziletleri...

Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili önemi ve anlamı nedir? 

Miraç Kandili'nin ramazanın müjdeleyicisi olan recep ayının artık sona erip ve şaban ayının geldiğini gösteren Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir gecedir. Miraç, safha safha, adım adım ramazana hazırlayan, ramazana hazırlıksız girmeyelim diye önemli bir uyarıcı mesaj değeri bulunan önemli bir gecedir. Recep ayının 27. gününün Miraç Kandili'ne denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Miracın Kur'an-ı Kerim'de adı anılan ve işaret edilen bir gece olduğu biliniyor. İsra suresinin ilk ayetlerinde miraç olayı anlatılıyor. İsra ve miraç mucizesinin Peygamber Efendimizin hayatında ve İslam’ın ilk döneminde çok önemli bir mesaj değeri var.

MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğuna "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Recep ayının 27. Gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s),Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e oradan da 7 kat semaya yükseldiği, döndüğünde ise ümmetine 5 vakit farz namazı müjdelediği mucize gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e her katta farklı peygamberlerle görüşür, Peygamberimize her katta Cebrail (a.s) eşlik eder ve 7. Kat semadan sonra bu sınırı geçemeyeceğini bundan sonra yalnız devam edeceğini söyler.

Peygamberimiz ise Refref vasıtasıyla Allah ile görüşür.

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 7 kat semada görüştüğü peygamberler:
1. Kat Sema’da Hz. Adem ile
2. Kat Sema’da Hz. İsa ve Yahya ile
3. Kat Sema’da Hz. Yusuf ile
4. Kat Sema’da Hz. İdris ile
5. Kat Sema’da Hz. Harun ile
6. Kat Sema’da Hz. Musa ile
7. Kat Sema’da İbrahim ile görüşmektedir.
Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

MİRAÇ KANDİLİ FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimi (s.a.s),miraç mucisenin gerçekleşmesi ve ümmetinin cehennemin nasıl yerler olduğu, miraç mucizesinde nelerle karşılaştığını şu hadisleriyle aktarmaktadır:

- ‘Ben Kabe’nin Hatim kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. (Bu sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı gösteriyordu.) Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi îman ve hikmetle dolu, altından bir kap getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve Zemzem ile) yıkandı. Sonra içerisi iman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine kondu…’

- Miraç Gecesinde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. İlmiyle amel etmeyen din adamlarıdır.

- Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler olduğunu sordum. ‘Bunlar, gıybetederek insanların etlerini yiyenlerdir.’ denildi.

- Miraç gecesi, uğradığım her melek topluluğu, ümmetime hacamatı tavsiye etti.

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