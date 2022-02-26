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Miraç Kandili ne zaman? 2022 miraç kandili hangi gün?

İslam dininin en hayırlı günleri arasında yer alan kandil geceleri Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçiriliyor. Namaz, oruç ve Kur'an-ı Kerim'le geçirilen kandil gecelerinde dua kapısı aralanıyor. Peygamber Efendimizin sünnetleri doğrultusunda idrak edilen Miraç Kandili bu noktada büyük bir önem taşıyor. Miraç Kandili anlam ve önemi doğrultusunda kandil gecesi ibadetle dolu geçirilecek. Peki, 2022 Mirac Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında, bugün mü, yarın mı? Miraç kandilinde hangi dualar edilir?

Güncel 26.02.2022, 12:16
Miraç Kandili ne zaman? 2022 miraç kandili hangi gün?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Miraç Kandili tarihi belli oldu. Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre, Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 27 Şubat 2022 gecesi idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ 

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU? 

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandilinde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir

DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • 2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
  • 3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
  • 27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
  • 17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
  • 2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
  • 27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
  • 1 Mayıs PAZAR: AREFE
  • 2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
  • 8 Temmuz CUMA: AREFE
  • 9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
  • 12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
  • 30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
  • 8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
  • 7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ
#miraç kandili
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