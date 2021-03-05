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Miraç Kandili 2021 ne zaman?

Miraç Kandili'nde müslüman vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek üzere namaz kılacak, kuran okuyacak ve dualar ile kandil gecesini eda edecekler. Peki Miraç Kandili 2021 ne zaman? Miraç Hadisesinde ne oldu? İşte diyanet takvimi...

Güncel 05.03.2021, 20:23
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Miraç Kandili 2021 ne zaman?

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Miraç gecesi dualar ve ibadetler ile eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 dini günler takviminde Miraç Kandili tarihini yayımlamıştı. Peki Miraç Kandili 2021 ne zaman, hangi tarihte? Miraç Hadisesi nedir, nasıl gerçekleşti? İşte diyanet takvimi...

2021 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı Dini Günler Takvimi'e göre Miraç Kandili, 10 Mart 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.

MİRAÇ HADİSESİNDE NE OLDU?

Rivayete göre Hz Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, Burak'ı Beytül Makdis'in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Hadislere göre Hz Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret'ül münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidretü’l-Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

Anlatılana göre Hz Muhammed Mekke'ye döndüğünde yaşadıklarının gerçek olup olmadığından kuşku duyanların soru yağmuruna tutulmuştur. Ama sorulara doğru cevap vermiştir. İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta; Hz Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraçtan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Musa peygamberin bunun insanlara ağır geleceği şeklinde ikazları üzerine Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletme dileği üzerine beş vakte indirilmiştir.

Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

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