Minik süt beslenme çantasına girdi talep patladı

Evde çalışma imkanlarının artması ve pandemi döneminde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması yönündeki bilinçlenme sebebiyle süt ve süt ürünlerine yoğun talep devam ediyor. Okulların açılmasıyla birlikte anne babalar çocuklarının zihinsel ve fiziksel gelişimi için sütü tercih ediyor.

Türkiye’de 65 yıldır kaliteli ve lezzetli süt ve süt ürünleri sunan Teksüt, pandemi döneminde bağışıklık sisteminin hepimizin sağlığı için peynir, süt, yoğurt ve kaymak gibi ürünlere talebin sürdüğünü açıkladı. Yetişkinlerin yanında çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine yardımcı olan süt ve süt ürünlerinin tüketimi büyük önem kazanıyor. Teksüt, özellikle çocukların beslenme çantalarına konulan 200 ml.’lik minik kutu sütlere büyük talep olduğunu ve anne babaların tercihini Teksüt’ün sade ve meyveli sütlerinden yana kullandığını açıkladı.

Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş, sütün sadece çocukluk ve gelişme dönemlerinde değil, her yaşta içilmesi gereken bir besin olduğuna dikkat çekerek, “Sütün, çocukların hem fiziksel büyümesini, kemik gelişimini hem de zihinsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli rolü var. Bu nedenle anne babaların çocukları için güvenli ve sağlıklı ambalajlarda sunduğumuz sütleri tercih etmesi bizi sevindiriyor. Yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasıyla birlikte 200 ml.’lik sütlere aşırı bir talep yaşıyoruz.” dedi.

Süt içmenin neşeli ve sağlıklı yolu

Sütü sevdirmeyi ve sütün faydalarını çocuklarla buluşturmayı başaran Teksüt’ün sade ve meyve aromalı süt çeşitleri, kalsiyum ve protein içerikleriyle öne çıkıyor. 200 ml’lik bir paket meyveli süt; 5,6 gr protein barındırıyor ve içerdiği kalsiyum ile de bir çocuğun günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 25’ini karşılıyor.

Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde ihtiyacı olan protein, kalsiyum, fosfor gibi besin ögeleri ile B2, B6, B1 ve A vitaminleri süt tüketimi ile karşılanıyor. Uzmanlar, çocukluktan itibaren düzenli süt tüketimi ile sağlıklı bir bedene sahip olunabileceğini vurgularken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Beslenme Rehberi’nde de çocukların ve ergenlik dönemindeki gençlerin gelişimi için her gün düzenli olarak 2 ile 4 bardak süt içmesi öneriliyor.