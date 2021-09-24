Mine G. Kırıkkanat kimdir? Mine Kırıkkanat kaç yaşında, nereli? Kılıçdaroğlu hakkında ne dedi?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mine Kırıkkanat hakkında araştırmalar yapılıyor. Mine Kırıkkanat kimdir? Mine Kırıkkanat kaç yaşında, nereli? Mine Kırıkkanat hayatı ve biyografisi!

MİNE KIRIKKANAT KİMDİR?

Mine Gökçe Kırıkkanat, Türk gazeteci, yazar ve köşe yazarı. 1 Aralık 1951 yılında doğdu.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinin İspanya muhabiri olarak başladı, Cumhuriyet gazetesinin Fransa temsilciliğine getirildi.

1992 yılında Milliyet gazetesine geçti. 1996 yılında Milliyet Fransa muhabirliğiyle birlikte, Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında köşe yazılarını Vatan gazetesinde devam ettirdi. Daha sonra kendi deyimi ile 'yuvaya dönen' yazar, 2010 sonbaharından itibaren yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürüyor.

Bir çocuk annesidir.

POLEMİKLERLE ANILAN BİR İSİM..

9 Aralık 2012'de Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Osmanlı'nın En Ünlü İçoğlanı" yazısı medyada tepkilere sebep oldu.

24 Temmuz 2013'te yazdığı bir köşe yazısından ötürü 2014 yılında Fetullah Gülen ve Adnan Oktar'a hakaretten yargılandı ve beraat etti.

8 Mayıs 2016'da BirGün gazetesinin pazar ekinde, yeni çıkan kitabıyla ilgili bir röportajında yer alan, gazeteci Özlem Özdemir'in Kırıkkanat'ın PKK içinde kadınlara kötü davranıldığına dair sözlerini netleştirmek için sarf ettiği 'Kadınlar mal gibi yani?' sorusu tepki topladı. Özdemir sosyal medya üzerinde hakaret kampanyasına uğradı. Gazete konuyla ilgili bir açıklama yaparak kampanyayı örgütleyenlerden özür diledi ve internet sitesinde soruyu 'Kadınlar değersiz mi görülüyor?' olarak sansürledi. Kırıkkanat, 9 Mayıs 2016'da Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada; "Alıklık ve kabalıktan özür dilemek @BirGun_Gazetesi ne yakışmadı. Özgürlükçü demokrasi derken, baskıya ve korkuya teslim oldu." ifadelerini kullandı.Yazılarına ara verildiği söylenerek gazeteyle ilişkisi sonlandırılan Özdemir, işini kaybetti.

İslam ve özellikle de tesettür düşmanlığıyla bilinen Kırıkkanat'ın Türk milleti için kullandığı "Balık sevseler böyle kara, kısa bacaklı ve kıllı olmazlardı" sözü alay konusu olmuştu.

"BELKİ BALIK SEVSELER..."

Mine Kırıkkanat, Radikal'de yazarken 27 Temmuz 2005 tarihli yazısında İstanbul Zeytinburnu sahil yolunda piknik yapanları şöyle betimlemişti:



"Don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken, siyah çarşaflı ya da türbanlı, istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yellemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. (...) kara halkımız kıçını döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Aralarında, mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler, kirli beyaz atletleri ve paçalı donlarıyla yatmazlar, hart hart kaşınmazlar, geviş getirip geğirmezler, zaten bu kadar kalın, bu kadar kısa bacaklı, bu kadar uzun kollu ve kıllarla kaplı da olmazlardı!" (Yazının tamamı için tıklayınız)

Mine Kırıkkanat: Atatürk benim ilahım

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, bir televizyon programında, 'Atatürk benim ilahım diyorum. Hiçbir kusurunu görmediğim gibi Atatürk'e artık tapıyorum' ifadelerini kullandı. Kırıkkanat'ın provokatif sözleri büyük tepki çekti.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA NE DEDİ?

Geçtiğimiz aylarda, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in idam edildiği 27 Mayıs 1960 askeri darbesini "Gayet başarılı bir darbe" diyerek övdüğü sözleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Gökçe Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

Nokta TV yayınına katılan Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi gibi 'gerçek Atatürkçüleri' küstürdüğünü belirten Kırıkkanat, "CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Abuk sabuk insanları doldurdular. CHP'yi eleştiriyoruz diye bizi dışladılar" dedi.

"GENİŞ MEZHEBİNE HDP'Yİ DE İSTİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada hapis yatan Ahmet Altan'ı ve Nazlı Ilıcak'ı alkışlatmasına ve savunmasına değinen Kırıkkanat, "Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a 'geçmiş olsun' dedi. Yani bu kadar da geniş mezhebi. Bu geniş mezhebe HDP'yi de dahil etmek istiyorlar şimdi" ifadelerini kullandı.

TWİTTER'DAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Twitter hesabından da benzer bir paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "CHP’nin kırmızı çizgisini açıklıyorum: Partiye yeni üye alınmaz, olunmaz! Baskı yapılırsa başvuru doldurulur, ama işleme konulmaz. Bir düşünün, neden acaba, acaba?" dedi.

"KILIÇDAROĞLU HAKKINDA ÇOK CAN ALICI BİR DOSYA VAR"

Nokta TV'den Devrim Hacısalihoğlu'nun programına konuk olan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

"Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü başım derde girebilir, benim başım da kıymetli" diyen Kırıkkanat, "Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya. Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak, öyle söylendi bana" ifadesini kullandı.

Dosyanın içeriğini söyleyemeyeceğini dile getiren Kırıkkanat, "Şu anda yandaş basın o dosyayı kullanmıyor biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir ana muhalefet partisi lideri bulamaz. CHP'den daha iyi, daha kolay, daha soft, daha yumuşak, daha suya götürecek susuz getirecek bir parti bulamaz. Burada duruyorum" diye konuştu.

"NE İMAM NE HAFIZ NE DE TEK KELİME ARAPÇA..."

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabundan yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Kırıkkanat, 'Vasiyetimdir' başlıklı paylaşımında, "Diyaneti eleştirenlere, 'cenazeni kıldıran imam bulamayacaksın' gibi aptalca tehditler savruluyor. 2. Muazzez İlmiye Çığ olmaya kararlıyım, biiir! Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir, ikiii!" dedi.

"KEŞKE KREMATORYUM OLSA..."

Kırıkkanat'ın paylaşımına takipçileri de tepkisiz kalmadı. Bir kullanıcı Kırıkkanat'a, "Cenazenizde istemediklerinizi söylemişsiniz peki yerine ne istersiniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Takipçisinden gelen soruyu yanıtlayan Kırıkkanat, "Şarkılarla türkülerle uğurlanacağım, yakınlarım biliyor ne yapılması gerektiğini. Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" ifadelerini kullandı.