Mimar M. Aykut Mutlu, Daikin 'Uzman Günleri'nin konuğu oldu

İklimlendirme sektörünün duayen markası Daikin’in sektör çalışanlarını bir araya getirdiği ‘Uzman Günleri’ etkinliğinin 18’incisi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bu güne kadar yaklaşık 14 bin kişinin ziyaret ettiği Maltepe Daikin Plaza’da bulunan İklimlendirme Teknolojileri Deneyim Merkezi’nde sektörün aktörlerini bir araya getiren etkinliğin bu ayki konuğu Alaçatı Turizm ve İşletme A.Ş.’nin sahibi Mimar M. Aykut Mutlu oldu.

İklimlendirme sektöründen proje tasarımcıları, mekanik taahhüt firmaları, makine mühendisliği oda üyeleri, mimarlar, inşaat mühendisleri, Daikin bayileri, Daikin çalışanları ve paydaşlarının yanı sıra sektör yayıncılarının da katıldığı ‘Uzman Günleri’nde Mimar M. Aykut Mutlu, “Binalarda Sürdürülebilir Mimari ve Mekanik Yaklaşımlar” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Bu alandaki görüşlerini anlatan Mutlu, kentsel dönüşüm projeleri, Türk ve Fransız mimarların tasarımları, geleneksel Türk ve Akdeniz mimarisi hakkında bilgiler verdi. Aynı planda farklı cepheler ve renkler, çevreye ve insana duyarlı binalar konusunda da katılımcılarla tecrübelerini paylaştı. Mimar M. Aykut Mutlu’dan sonra sözü alan Daikin Bölge Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Sedef Mahyacı da “Daikin Ürün Gamı” hakkında bilgiler vererek, Daikin ürünlerinin kullanım alanları üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda ‘Isıtma & Soğutma & Enerji’, ‘Küresel Isınma’, ‘Dünya Enerji Tüketimi’, ‘Yenilenebilir Enerjiler’ , ‘Alternatif Sistemler’, ‘Çevreye Duyarlı & İnsan Odaklı Ürünler’, ‘Daikin Çevre Raporu’, ‘Sistem Seçimi’, ‘Mağazalar’, ‘Banka Şubeleri’, ‘Bireysel Ürünler’, ‘Isı Pompası’ ve’ Mühendislik Sistemleri’ başlıklarını ele alan Mahyacı, “Sistem seçerken çevre dostu ürünler, uygulama, işletme ve bakım gibi konular çok önemlidir. Çünkü sistemin yaşayacağı düşünülmelidir” diyerek sistem seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurları vurguladı.

‘Uzman Günleri’nin son aşamasında uzmanlar katılımcıların sorularını yanıtladı. Seminer sonunda katılımcılara Mimar Aykut MUTLU’nun kitabı hediye edildi. Sektörel bazda bir sinerji yaratmayı hedefleyen etkinlik, katılımcılarla yapılan deneyim merkezi gezisi ile sona erdi.