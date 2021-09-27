Milyonluk villalar nasıl peşkeş çekildi?

Malatya'nın AK Parti'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından 2016 yılında merkez Gedik Mahallesi’nde yapılan Yeşilyurt villalarıyla ilgili CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Kiraz, AKP'li belediye tarafından yapılan villaların değerinin çok altında bir fiyata AKP'li yöneticilere satıldığını iddia etti.

Şuan ki değerinin 2 buçuk ile 3 milyon aralığında olan villaların AKP'li yöneticilere 300 ila 600 bin TL aralığında satıldığını söyleyen CHP'li Kiraz, villaları satın alan bazı siyasilerin ise bir süre sonra aldıkları villaları 1 buçuk milyona sattıklarını kaydetti.

“VİLLALAR AKP'LİLERE 300 İLE 600 BİN TL ARASINDA SATILDI”

AKP'li belediyeler tarafından yapılan lüks konutların rant amaçlı kullanıldığını belirten Kiraz,

* AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından dönemin AKP'li belediye başkanı Hacı Uğur Polat tarafından Gedik bölgesinde 2016 yılında yapımına başlanan ve değeri 2 buçuk milyon olan Yeşilyurt villaları dönemin AKP'li belediye başkanı, meclis üyeleri, AKP'li il ilçe yöneticilerine hatta bazı milletvekillerine 300 bin ile 600 bin TL arasında satıldı.

Belediye ilk önce villaları kura ile vereceğiz dediler ama kura çekmeden villaların büyüklüğüne göre fiyat belirlediler. Bu fiyatlardan villaları alan kişiler peşin para dahi vermeyerek satın aldıkları villaların parasını taksitle ödüyorlar.

* Bu villaları yapan müteahhit bir ara işi bırakmıştı. Şu an villaların yapımına Yeşilyurt Belediyesine bağlı İŞGEM isimli şirket devam ediyor. Tabi, 300 ile 600 bin TL'ye AKP'li yöneticiler tarafından alınan bu villalardan bir sene sonra 1 buçuk milyona satanlar oldu.

* AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçenin birçok bölgesinde bunun gibi birçok çalışma var ancak düşük gelirli aileler için yapılmıyor. Sosyal konut yapsalar anlarız ancak bu evler sadece rant amaçlı yapılıyor.

* Birçok müteahhit bu duruma isyan ediyor. Belediyenin görevinin konut yapıp satmak olmadığını ve rekabet ortamını da bozduğu için itiraz ediyorlar.

“DEPREMZEDELER EVLERİNİN YAPILMASINI BEKLERKEN AKP'LİLER RANT PEŞİNDE”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a ait şirketten belediye tarafından yapılan konutlara inşaat malzemesi satıldığını öne süren Kiraz, “Mevcut belediye başkanı inşaat şirketi olduğu için kendi şirketinden de bu konutlara mal satıyor ve konutları belediye adına satıyor. Maliyetler belediye tarafından karşılandığı için yaptıkları evleri daha ucuz bir fiyata birilerine peşkeş çekiyor. 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar aldığı gerekçesiyle 6 bin civarında eve yıkım kararı verildi. Henüz bunların birçoğu evi yapılıp hak sahibine teslim edilmemişken ve belediyeler bu sorunun çözümü için hiçbir adım atmıyorken AKP'li Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyeleri kendi bölgelerinde lüks konutlar yaparak satmayı tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz'ın iddialarını sormak için aradığımız Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, telefonlarımıza cevap vermedi.

AKP’Lİ YEŞİLYURT BELEDİYESİNDE ORTAYA ÇIKAN SKANDALLAR…

Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çınar'ın daha önce de belediye tarafından yapımı süren Yeşilyurt Top Söğüt Villaları ve park inşaat alanına ‘Çınarlar Beton' isimli şirketine ait betonu belediye işinde kullandığı ortaya çıkmıştı.

AKP'li Başkan Çınar'a ait şirketin, yapımı devam eden villa inşaatına gaz betonu verdiği park alanına ise şirketine ait araçların beton dökümü yaptığı görüntülenmişti. Olayın ortaya çıkması sonrasında Çınar, projelerin kamu ihale kanunu sonucunda yapıldığını belirterek “Aileme ait olan firma, Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır” diyerek kendini savunmuştu.

Yeşilyurt Belediyesi'nin 2020 yılında davet usulüyle ilçede 9 buçuk milyon maliyetle yaptırdığı belediye hizmet binası müteahhittin işi bırakmasından dolayı yarım bırakıldığı ortaya çıkmış CHP'liler yarım bırakılan hizmet binası inşaatı önünde basın açıklaması yaparak AKP'li belediyeye tepki göstermişti.

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin ayrıca“Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” için Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Skandal olayla ilgili aralarında vali yardımcısının da bulunduğu 4 bürokrat görevinden alınmıştı.

Evren Demirdaş/Sözcü