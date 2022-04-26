Milyonlarca vatandaşın gözü saat 15:00'de Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda!

BAŞKAN ERDOĞAN SAAT 15.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Külliye'de saatler 15.00'i gösterirken açıklamalarda bulunacak.

2022 RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı haberi ile, bazı vatandaşlar yoğun şekilde, 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusunu aramaya başladı. Vatandaşların bir kısmı, Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk kavuşmaların yaşanacağı bayram tatilini uzatacağını düşünüyor.