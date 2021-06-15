Milyoner'de yine olay soru! Cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı

Esma Erol, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği 'İstanbul, Sinop ve Hatay sırasıyla hangi yarı küredeki illerdir?' sorusuna cevap aradı.

Erol, "Kuzey- Kuzey- Güney" cevabını verdi. Ancak yarışmacının soruya verdiği cevap yanlıştı.

Ünlü sunucu İmirzalıoğlu da dahil herkes bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Genç yarışmacı programdan yalnızca bin TL ödül ile ayrıldı.

Fenomen yarışma programında bu duruma benzer zaman zaman seyirciyi şaşırtan anlar oluyor.

Küçük yaşta beyin felci geçiren 23 yaşındaki Betül Yoğurtçu, sadece başarısıyla değil hikayesiyle de herkesi hayran bırakmıştı.

Betül, yarışmada sadece hikayesiyle değil başarısıyla da herkesin dikkatini çekip gecenin yıldızı olmuştu.

Betül Yoğurtçu, 1 milyon liralık soru görmeye bir adım kala herkesi şaşırtan bir hamle yapmıştı. Soruları iyi analiz eden yarışmacı, 125 bin liralık soruyu görmüştü ancak riske girmemek için yarışmadan çekilmişti.