Milyoner'de ikinci soruda elendi ama bilemediği soru ile gündem oldu!

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programında bir yarışmacı daha ikinci soruda elendi. İzmir'de bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalıştığını belirten Damla Nurcan Özkılınç'ın elendiği sorunun kolaylığı sosyal medyada gündem oldu.

MATEMATİK SORUSUNDA ELENDİ

ABD'de bir şirkette yatırım uzmanı olarak görev yaptığını ifade eden yarışmacıya ikinci aşamada "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu soruldu.

Şıklar ise şu şekilde verildi:

A - 9

B - 18

C - 27

D - 36

18 CEVABINI VERDİ

Doğru cevabın "9" olduğu soruya "18" cevabını vererek ikinci soruda elenen yarışmacı, yanlış cevap verdiğini fark ettikten sonra "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" dedi.

Emre İliksiz/Haberler.com