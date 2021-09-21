banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı

Milyoner'de büyük değişiklik!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, ATV’nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon büyük bir değişikliğe gitti.

Güncel 21.09.2021, 13:19
Milyoner'de büyük değişiklik!

En yüksek para ödülünün yine 1 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 11 sorunun para değerleri yükseldi.

İşte yarışmadaki yeni para ağacı...

1. Soru - 1.000 TL

2. Soru - 2.000 TL / BARAJ

3. Soru - 3.000 TL

4. Soru - 5.000 TL

5. Soru - 7.500 TL

6. Soru - 10.000 TL

7. Soru - 30.000 TL BARAJ

8. Soru - 50.000 TL

9. Soru - 100.000 TL

10. Soru - 200.000 TL

11. Soru - 400.000 TL

12. Soru - 1.000.000 TL

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P