Milyoner'de büyük değişiklik!

En yüksek para ödülünün yine 1 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 11 sorunun para değerleri yükseldi.

İşte yarışmadaki yeni para ağacı...

1. Soru - 1.000 TL

2. Soru - 2.000 TL / BARAJ

3. Soru - 3.000 TL

4. Soru - 5.000 TL

5. Soru - 7.500 TL

6. Soru - 10.000 TL

7. Soru - 30.000 TL BARAJ

8. Soru - 50.000 TL

9. Soru - 100.000 TL

10. Soru - 200.000 TL

11. Soru - 400.000 TL

12. Soru - 1.000.000 TL