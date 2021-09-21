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Milyoner'de büyük değişiklik!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, ATV’nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon büyük bir değişikliğe gitti.
Güncel 21.09.2021, 13:19
En yüksek para ödülünün yine 1 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 11 sorunun para değerleri yükseldi.
İşte yarışmadaki yeni para ağacı...
1. Soru - 1.000 TL
2. Soru - 2.000 TL / BARAJ
3. Soru - 3.000 TL
4. Soru - 5.000 TL
5. Soru - 7.500 TL
6. Soru - 10.000 TL
7. Soru - 30.000 TL BARAJ
8. Soru - 50.000 TL
9. Soru - 100.000 TL
10. Soru - 200.000 TL
11. Soru - 400.000 TL
12. Soru - 1.000.000 TL