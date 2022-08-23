Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi!

Bu sene 16 sanatçının katılımı planlanan Milyon Fest Fethiye iptal edildi.

'Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca açıklama yaptı'

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Milyon Fest Fethiye'nin iptal edilmesine ilişkin “Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı’nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi’nin İnlice Plajı’ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” dedi.