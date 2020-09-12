Milli sporculardan İmamoğlu’na ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taekwondo Milli Takım sporcuları Meryem İyin ve Selen Gündüz’ü ağırladı. İmamoğlu, her ikisi de 10. sınıf öğrencisi olan sporculara, “Eğitim yaşamınızın da sporla aynı şekilde devam etmesini çok diliyorum. Çünkü ikisi yan yana durunca çok güzel oluyor. Umarım her iki alanda da çok başarılı olursunuz” sözleriyle iyi dileklerini iletti.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Taekwondo Milli Takımı sporcuları, Meryem İyin ve Selen Gündüz’ü, antrenörleri Çağrı Kızıl ile birlikte Florya’daki başkanlık konutunda ağırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da ziyarette milli sporculara eşlik etti.



İMAMOĞLU’NA SİYAH KUŞAK



Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi İyin ile Oğuz Kaan Koleji 10. Sınıf öğrencisi Gündüz, İmamoğlu’na üzerinde adı yazılı siyah kuşak hediye etti. Milli sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Biraz garip bir sene. Uzaktan eğitim vesaire. Keşke böyle olmasaydı ama ne yapalım; böyle bir deneyim yaşıyoruz. Sizlere başarı diliyorum. Gönlünüze göre olsun her şey. Eğitim yaşamınızın da sporla aynı şekilde devam etmesini çok diliyorum. Çünkü ikisi yan yana durunca çok güzel oluyor. Umarım her iki alanda da çok başarılı olursunuz” dedi.



“BÜYÜKŞEHİR’E YAKIŞAN KULÜPLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK”



İmamoğlu, İBBSK Genel Sekreteri Aslanoğlu’nun, “Özellikle kızlarımıza biz destek olalım dedik. Kulüp olarak, beraber işbirliği yapacağız. Kulübümüzden lisanslayıp, onlara bütün desteği vereceğiz” sözlerine, “Büyükşehir’e yakışan, aslında kulüplerle işbirliği yaparak, İBBSK’yi büyütmek” şeklinde karşılık verdi.