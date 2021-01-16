Milli Savunma Bakanlığı'ndan Zırhlı Muharebe Aracı atış tatbikatı

MSB sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı 4 ve 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlıkları ile 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından, Kazanağzı Atış ve Tatbikat Alanında Zırhlı Muharebe Aracı atışları icra edildi.”