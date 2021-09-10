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Milli Savunma Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 10.09.2021, 11:58 10.09.2021, 12:01
Milli Savunma Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terörle mücadelesinde her gün güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde yer alan terör yuvalarının yerle bir edilmeye devam edildiğini ve Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. <a href="https://t.co/6WOtw0QBwb">pic.twitter.com/6WOtw0QBwb</a></p>&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) <a href="https://twitter.com/tcsavunma/status/1436215552012394498?ref_src=twsrc%5Etfw">September 10, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

İşte Bakanlık'tan yapılan o açıklama:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi."

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