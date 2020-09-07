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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek.
Güncel 07.09.2020, 10:32
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Bakan Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün biraraya gelecek. Görüşmenin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor
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