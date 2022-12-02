Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Amerika ve Yunanistan'a uyarı

Teröristlerin Türkiye'nin hak ve hukukuna tecavüz etmesine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Hulusi Akar, “Terör koridoru oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 terörist etkisiz hale getirildi. Halkımızı, sınırlarımızı korumak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bizim tek hedefimiz teröristler. Orada hiçbir teröristin hareketine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bütün komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. DEAŞ'la mücadeleden bahsediyorsunuz, binlerce kilometreden geliyorsunuz. Onlarla ilişkilerinizi kesin diyoruz. DEAŞ'la mücadele eden tek ordu TSK'dır.

Muhataplarımızın Rusya, Amerika ve diğer ülkelerin mutabakatları var. Verdikleri sözlere uymalarını hatırlatıyoruz. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri harekatında herhangi bir tahdit yok. Tek amacımız mevcut kurallar çerçevesinde ülkemizin hak, hukukunu korumak için ne varsa bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapacağız. Son olarak diyoruz ki; teröristlere olan desteğinizi kesin, ilişkinizi kesin. Bunları desteklemeyin bunlardan vazgeçin, bunlarla bir yere varamazsınız. Türk Silahlı Kuvvetleri varken; sizinle işbirliği yapacak güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Terörle mücadelede dayanağınız Türk Silahlı Kuvvetleri'dir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kendilerine hatırlatıyoruz” diye konuştu.

"Hiçbir oldu, bittiye izin vermeyeceğiz"

Yunanistan'a da çağrıda bulunan Hulusi Akar, “Yunanistan'la olan münasebetlerde son derece sabırlı, uluslararası hukuka uygun, barış için buradaki zenginliklerin adil paylaşımı için ne gerekiyorsa diyalog içindeyiz. Buradaki problemlerimiz var. Bu problemleri diyalog yoluyla çözelim. Derinlikli problemler var. Çağırın bizi Yunanistan'a gelelim konuşalım, gelin buraya konuşalım. Kendi problemlerimizi kendimiz çözebiliriz. Yunanistan'ın bu gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini olabildiğince sorumlu sağduyulu konuşmalar bekliyoruz. Gerginliği arttırmayın diyalog ortamını bozmayın. Sabırlı olduğumuzu söylüyoruz. Yapılan yanlışlara rağmen; sabırla, barışçıl şekilde bunun çözülmesine inanıyoruz. Diyalog çağrımızı yanlış anlamayın bu korku değil, asaletle, nezaketle uluslar arası hukukla çözmeyi istiyoruz. Bu bir zaafiyet değil. Diğer yandan hakkımızı koruyacağız. Hiçbir "oldu bitti"ye izin vermeyeceğiz. Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz” şeklinde konuştu

“Aklınızı başınıza toplayın”

Yunanistan'ın ayaklarının yere basması gerektiğinin altını çizen Akar şunları söyledi: “Aklınızı başınıza toplayın, herhangi bir şekilde üçüncü tarafların söylemlerinden dolayı kendilerinizi havada görmeyin, ayaklarınız yere bassın. Akıllı ve mantıklı olun. Konuşalım, sulh sukuneti sağlayalım. Yunanistan'da belli siyasiler iç politik hesaplarla maalesef ortalığı karıştırıp ortamı geriyorlar. Bu yapılan gerginlik ve beyhude silahlanma gayreti var. Bunların hepsi silahlanma yarışı beyhude gayrettir. Özellikle Yunan halkının refahına kast ediyor. Yunanistan ilaveten silahlanma hevesleri içinde, bu da onların düzenini bozuyor. Herkesin bunu görmesi lazım. Yunanistan'daki bazı siyasiler, emekli asker, diplomat, akademisyenler dahil aklı başında olanlar görüp ikaz ediyorlar. Bunlara kulak verin. Biz burada barışı, istikrarı, diyalogla uluslararası hukukla sağlayalım. Ege'nin zenginliklerini adil şekilde paylaşalım. Hala sıkıntılar var, bazıları bu iyiniyet iyi adımları da tahrip ediyorlar. Bunun da farkındayız. Türkiye'nin bir tehdit olmadığını ifade ediyoruz. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Bunu bilin davranış ve hareketinizi buna göre düzenleyin”

“Türkiye'nin yaptıkları sadece 85 milyonu değil milyarlarca insanı ilgilendiriyor”

Türkiye'nin Ukrayna Rusya savaşında büyük faktör olduğunu hatırlatan Akar, “Türkiye,önemli etkisi olan bir ülke. Huzurun, barışın sağlanması için aktör. Bunun hepsinde Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri etkili oldu. Ciddi rahatlama sağladı. Azerbaycanlı kardeşlerimizle gece gündüz beraberiz. Kıbrıslı kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz,. Milli davamız. Orada hiçbir şekilde taviz vermemiz söz konusu değil. Eşit egemen iki devlet istiyoruz. Libya ile 500 yıllık geçmiş dostluk var. Libyalı kardeşlerimizin huzura kavuşması için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ortadoğu, Ortaasya,Afrika'da dost kardeş ülkelere yapılacak ne varsa, dostluğumuzu sürdürüyoruz. Türkiye gerçekten tarihi değerleri coğrafyası ile güçlü etkin caydırıcı. Ordusu genç; nüfusu ile önemli ülke olduğunu, güçlü ülke olduğunu gösteriyor. Önemli hususlardan biri bu coğrafyada hayatta kalmak yaşayabilmek için güçlü olmak mecburiyetindeyiz.

Ordu bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Etkin, caydırıcı, saygın ordu olmazsa olmaz. Parti olarak Ak parti kurulduğu günden bu güne çok önemli işler, hizmetler yaptı. Eserler üretti, üretmeye devam ediyor. Güçlü Türkiye için yapmamız gerekenler var. Onun için çalışmak lazım. Yarın değil bugün çalışmalıyız. Hem hukuki, hem vicdanı, hem de manevi anlamda ülkemiz adına yaptığımız çalışmalar 85 milyonu değil milyarlarca insanı ilgilendiriyor. Nereye gidersek gidelim herkesin ama herkesin Türkiye'den beklentisi var. Uzakdoğu dahil. Bu manada sorumlu olarak gayretlerimizi sürdürmemiz lazım. Çanakkale ruhunun da çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Bu ruh ile aşamayacağımız engel olmadığının bilincinde olmamız lazım. Türkiye yüzyılı vizyonuyla çalışmamız lazım. Sorumluluk ve geleceğimizi hatırlatacak; asil milletimizin sevgisi ve güveni duasıyla bizim milli manevi değerlerimiz çerçevesinde aldığımız ilhamla ülke ve Türk Silahlı Kuvvetler olarak aşamayacağımız zorluk yok” şeklinde konuştu.