Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahıl koridoru' ve 'dörtlü toplantı' açıklaması

Öne çıkan açıklamalar:

"Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız"

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"Pençe Kilit Operasyonumuz büyük bir başarıyla devam ediyor" dedi. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları söyledi:

"Başta PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konudaki politikamız çok açık, net. Yoğun mücadelemiz devam edecek. PKK/YPG, DEAŞ ve diğerleri ile arazideki mücadelemiz sürerken FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü gibi, yani 16 Temmuz 2016'da ne ise, aynı ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dışında bir şey asla düşünülemez. Son bir yıl içinde FETÖ ile bağlantısından dolayı 1980 kişinin ilişiği kesildi. FETÖ'den temizlendikçe gücümüzün arttığını görüyoruz. Bunun de en somut örneği Mehmetçiğin yaptığı başarılı operasyonlar ve kara, deniz ve havada gerçekleştirdiği tatbikatlardır."

TAHIL KORİDORU

"Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel. Bu kapsamda İstanbul'da bir harekat merkezinin kurulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlar söz konusu"