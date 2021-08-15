Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar

Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları:

"(İran hududu) Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı."

"Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz"

"Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım”

"Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist, Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi"