Milli Piyango Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar'ın, özel bir şirkette bordrolu çalışan olduğu iddiası!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar'ın özel bir şirkette bordrolu çalışan olduğu ortaya çıktı.

CHP'li Yavuzyılmaz'ın paylaştığı TBMM tutanaklarına göre Bekir Yunus Uçar, Türk Telekom’un alt şirketi olan SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de genel müdür yardımcısı konumunda. Maaşı ise aylık 24 bin lira.

Şirket kayıtlarında, Uçar’ın yönetim kurulunda başkan vekilliği görevi bulunduğu da görülürken, Uçar’ın yönetim kurulu üyeliği Haziran 2022’ye, başkan vekilliği ise Nisan 2022’ye kadar devam edecek.

ŞAİBE İDDİALARI SONRASI GÖREVE GETİRİLDİ

Uçar, Milli Piyango’da vekaleten yürüttüğü genel müdürlük görevineyse, şaibe iddialarının artmasıyla Milli Piyango genel müdürlüğünden alınan Muammer Çolak’ın yerine, 1 Mart 2019’da getirilmişti.

Spor Toto, Milli Piyango gibi şans oyunlarına karşı verdiği vaazlarla bilinen Timurtaş Uçar’ın oğlu olan Bekir Yunus Uçar, bir dönem eski başbakan Binali Yıldırım’ın müşavirliğini de yapmış, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu. (Kaynak: patronlardunyasi.com)