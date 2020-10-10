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Milli Piyango 9 Ekim sonuçları ve bilet sorgulama...
Milli Piyango 9 Ekim sonuçları ve bilet sorgulama...

Milli Piyango 9 Ekim sonuçları ve bilet sorgulama Milli Piyango Online’da olacak!

9 Ekim 2020 Milli Piyango sonuçları ve çekiliş tamamlandıktan sonra bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online üzerinden yapılabilecek. Bu ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL olacak. İşte Milli Piyango 9 Ekim 2020 sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ile ilgili tüm detaylar…

Güncel 10.10.2020, 09:45
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Milli Piyango 9 Ekim sonuçları ve bilet sorgulama Milli Piyango Online’da olacak!

Milli Piyango 9 Ekim 2020 çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. 4 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibinin aranacağı çekiliş canlı olarak izlenebilecek. Peki, çekiliş saat kaçta başlayacak, kimler ikramiye alabilecek, bilet sorgulama nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar…

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ çekilişi her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor ve saat 15:30’da başlıyor. Bazı özel günlerde ise çekilişlerin günü değişebiliyor. Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısını doğru bilenler ve her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısını doğru bilenler ikramiye kazanabiliyorlar.

MİLLİ PİYANGO 9 EKİM ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Saat 15:30’da başlayan çekiliş diğer çekilişlerde olduğu gibi Milli Piyango TV üzerinden canlı izlenebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NE ZAMAN?

9 Ekim 2020 çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar sisteme yüklenecek ve bilet sorgulama işlemleri başlayacak. Tahmini 18:30-19:00 arasında sorgulama işlemlerinin başlaması bekleniyor.

BİLET SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

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