Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor! Masada ''Suriye'ye harekat'' var

Milli Güvenlik Kurulu, son dönemin en kritik toplantılarından birini gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddesi, Suriye'ye yeni harekat.

Operasyon ne zaman başlayacak? Harekat hangi bölgede düzenlenecek? Hangi hedefler imha edilecek? Tüm bu soruların yanıtının, kritik MGK'dan çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı bu açıklama ile harekat için hazırlıkların başladığını bildirdi.

Olası harekat için de 2 seçenek verdi. Erdoğan'ın "tehdit oluşturan alanlar" olarak tanımladığı kentlerin son dönemde terör örgütünün saldırılarını sürdürdüğü Tel Rıfat, Münbiç ve Kobani olabileceği belirtiliyor.

Erdoğan’ın “eksik kalan kısımlar” olarak tanımladığı bu bölgeler ise, Cerablus ile Kobani, Kobani ile Tel Abyad arasında kalan ve Tel Abyad ile Rasul Ayn arasındaki kalan noktalar.

Yeni harekatla bu bölgelerin birleştirilerek Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir koridor oluşturulması amaçlanıyor.