Milli Elektrikli trenin son testi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu'nun startıyla gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli elektrikli tren setleri lansman programına katıldı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş'nin (TÜRASAŞ) fabrikasında gerçekleşen lansmana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninden canlı olarak bağlandı. Yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden yapıldı.

Elektrikli tren setlerinin son testi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu'nun startıyla gerçekleşti. Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setimizin son testlerine başlıyoruz” derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ülkede yerli ve milli olarak üretilen ilk elektrikli tren setlerinin vatana millete hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Seri üretimde yüzde 75 yerlilik hedefleniyor

Uluslararası standartlara göre tasarlanan Millî Elektrikli Tren Setleri, fabrika testleri geçen yıl başarıyla tamamlayarak yol testlerine başladı ve testleri sıkıntısız şekilde tamamlayarak projede büyük başarı sağladı.

Millî Elektrikli Tren Setleri, saatte 160 kilometre işletme hızına sahip olacak şekilde alüminyum gövdeli olarak üretildi. Prototip üretiminde yüzde 65 yerlilik sağlanırken, seri üretimde yüzde 75 yerlilik hedeflendi. Araç gövdeleri, işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara mukavim şekilde tasarlanarak, alüminyum ekstrüzyon profillerden üretildi. Millî Elektrik Tren Setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ve beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte. 2021 yılı sonunda sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yolcu taşımacılığına başlayacak ve yıl sonu itibariyle vatandaşlar milli elektrikli setlerle seyahat edebilecek.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile yapılan protokol kapsamında 2022'de 4 set, 2023'te 15 set, 2025'e kadar ise toplamda 56 set teslim edilecek.