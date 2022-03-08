Milli Eğitim Bakanlığı yeni koronavirüs kararlarını duyurdu!

Öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak dersler 40 dakikayı aşmayacak. Sınıflar öğrencilere risk oluşturulmayacak şekilde sürekli havalandırılacak. 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıkması durumunda sınıfın tamamı temaslı kabul edilmeyecek, yüz yüze eğitime ara verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Güncel dönemde Kovid-19 pandemisinde okullarda alınması gereken önlemler rehberi" ve "okullarda Kovid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar" adı altında iki ayrı rehber yayımladı. Rehbere göre, öğretmen, öğrenci ve personel okul bahçesinde maske takmak zorunda olmayacak. Bakanlık, okullara yeterli sayıda maske temin edecek. Ayrıca, okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

Peki, vaka tespit edilmesi durumunda nasıl bir prosedür izlenecek? PCR testi pozitif çıkan öğrenci veya öğretmenin sağlık kuruluşu tarafından takip ve tedavisi yapılacak. Bu kişiler okula devam etmeyecek, bu sınıfta görev alan diğer öğretmenler ve öğrenciler okula devam edebilecek. Sınıftaki diğer kişiler ise 7 gün boyunca günde iki kez semptom sorgulamasıyla takip edilecek. (CnnTurk)