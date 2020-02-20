Millet Kütüphanesi açıldı

Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışı bugün gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun verdiği bilgiye göre, inşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği kütüphanenin inşa çalışmaları öncesinde Türkiye'nin önde gelen kültür insanları, sahaflar, kütüphane yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar ve aileleriyle çalıştaylar yapıldı.

MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇILIYOR

Açılışta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan 220 sanatçı sahneye çıktı. Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla açıldı.

5 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede.

HEDEF 5 MİLYON KİTAP

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. "

BAĞIŞ DAVETİ

"Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesi'ne bağışta bulunmaya davet ediyorum. 'Kitap dilencisi' olarak diyorsanız ben bunu kabul ederim."

ÇAY, SİMİT, KEK... TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ

"Ders çalışmak için buraya gelen tüm misafirlerimize günün 24 saati çay kahvesinden simidi ve kekine kadar tüm hizmetler ücretsiz olacak."

"BENZERİ İSTANBUL'DA İNŞA EDİLİYOR"

"Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Umarım gençlerimiz burada hakiki dost olan kitaplarla bağlarını güçlendirecekler.

Benzerini İstanbul'da da inşa ediyoruz. Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız."

KUBBEDE O AYET YER ALIYOR

Kütüphanenin prestij okuma salonun kubbesinin altındaki kemere Alak Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali olan, "O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir" yazıldı.

201 kilometrelik raf uzunluğuyla dikkat çeken kütüphanede Erdoğan’ın kendi kütüphanesindeki el yazması Kuran’ı Kerim de yer alıyor. Erdoğan’ın bağışladığı Kuran, asitsiz olarak özel olarak üretilen nem oranı ayarlanmış kutularda saklanıyor.

MİLLET KÜTÜPHANESİ NEREDE?

125 bin metrekare kapalı alana sahip Millet Kütüphanesi, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin arazisinde yer alıyor.

MİLLET KÜTÜPHANESİ'NE NASIL GİRİLİR?

Kütüphaneyi kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olabilecek, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları geçici kart ile girebilecek. Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.