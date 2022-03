Milenyum Kuşağı için En İyi İşverenler Arasında Yer Aldı

Kurum kültürü konusunda 5 kıta 60’dan fazla ülkede hizmet veren ‘Great Place to Work Enstitüsü’ tarafından Y kuşağı için Türkiye’nin en iyi işverenleri listesi açıkladı. Çevrimiçi platformlar üzerinden açıklanan ‘Best Workplaces for Millennials Türkiye 2022’de çalışan sayısına göre yerel ve küresel 33 şirket yer aldı. Yaklaşık 1 buçuk önce kurulan online araç kiralama platformu miniyol.com, ‘Small’ kategoride 2’nci olarak büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz aylarda Great Place to Work sertifikası alan girişim, hem hikayesi hem de başarısı ile örnek olma niteliği taşıyor. Çalışma kapsamında çalışanlar, Trust Index anketindeki 60’tan fazla soruya yanıt verdiler ve elde edilen veriler analiz edilerek liste belirlendi.

Çalışanlar Bir Şirketin En Büyük Sermayesi

Bir şirketin en büyük sermayesinin çalışanlar olduğunu dile getiren miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “ Bu durumu bilerek stratejilerimizi, odağımızı belirliyoruz. ‘Önce insan önce çalışan‘ diyerek yolumuza devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde ‘En İyi İşverenler Listesi’ şimdi de bu listeye girmek bizleri çok mutlu ederken, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Değeri şirket tek başına yaratmaz, çalışanlar yaratır. Bu nedenle insan kaynağımıza, sosyo- ekonomik olarak sürekli gelişen dinamiklere karşı proaktif bir bakış açışı ile yaklaşıyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuzda böyle bir listeye dahil olarak bizleri gururlandıran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.