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Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort'tan eylemlerin sembol ismi Gülabi Aksu'ya davet
Yüzde 8 zammı yetersiz buldukları için günlerdir eylem yapan Migros depo çalışanları, amaçlarına ulaştı. Protesto sırasında ağlayarak gözaltına alınan Migros çalışanlarından Gülabi Aksu ise eylemlerin sembolü olmuştu. Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, katıldığı canlı yayında 70 kişinin işe döndüğünü, kalan 110 kişinin de işine dönebileceğini söyledi. Tort ayrıca "Gülabi abi sembol oldu. Biz işe dönmesini istiyoruz" dedi.
Güncel 21.02.2022, 16:33
"BİZ İŞE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"
HaberTürk'te canlı yayına katılan Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tort, "Gülabi abi sembol oldu. Biz işe dönmesini istiyoruz" dedi. Ömer Özgür Tort işten atılan kişilere, işe dön çağrısı yaptıklarını da belirterek, 70 kişinin döndüğünü, kalan 110 kişinin de işine dönebileceğini söyledi.