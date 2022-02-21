Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort'tan eylemlerin sembol ismi Gülabi Aksu'ya davet

"BİZ İŞE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

HaberTürk'te canlı yayına katılan Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tort, "Gülabi abi sembol oldu. Biz işe dönmesini istiyoruz" dedi. Ömer Özgür Tort işten atılan kişilere, işe dön çağrısı yaptıklarını da belirterek, 70 kişinin döndüğünü, kalan 110 kişinin de işine dönebileceğini söyledi.