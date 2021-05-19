MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var

Habertürk'e tepki gösterip boykot kararı almasının ardından MHP'nin hedefinde bu kez Hürriyet ve Demirören Medya Grubu var.

ÇİÇEK BAŞLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Hürriyet Gazetesi'ni etiketleyerek Bahçeli’nin açıklamasının niye kullanılmadığını sordu.

Çiçek şöyle tepki gösterdi:

"Vatanı bölmek isteyen, Türk milletini parçalamak isteyen HD(P)KK ortakları, YPG sevdalıları ve Terörist Demirtaş aşıklarıyla (CHP&İP) 19 Mayıs kutlama Hürriyet’i bu olsa gerek....

En anlamlı açıklamayı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklaması niye konulmadı?"

BİR TEPKİ DAHA

İstanbul İl Başkanı Birol Gür de şu sözlerle hesap sordu:

"Hürriyet ve Demirören medya grubu Liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor?

Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için Liderimiz Sn Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmedi?

Manşetlik haber mi bulamadınız? Özel bir hususiyet mi var?"

Gür, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi ve Demirören Haber Ajansı'nı da etiketleyerek mesajnı verdi.

HABERTÜRK KAVGASI

Gür'ün paylaşımı MHP ile Habertürk arasında yaşanan tartışmayı akla getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu 4 Mayıs 2020'deki basın açıklamasını canlı yayındaki programında gündemine taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki, MHP'nin hedefi olmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Ebru Baki'nin konuya ilişkin haber sunumunu "Kudurdunuz değil mi?" diye hedef alıp, "Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" demişti.

AYDEMİR DE GİRDİ

MHP'ye ertesi gün tepki gösteren Para Gündem programında Baki'ye konuk olan kanalın Aydemir şunları söylemişti:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum"

BAKİ: O ÜSLÜPLA...

Aydemir, Ebru Baki'ye de, "Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama seninle program yapan bir arkadaşın olarak şunu söyleyeyim bunu iade ediyorum" dedi.

Ebru Baki ise, "Kesinlikle sahip çıkılmaya ihtiyacım yok. İzleyiciler de buna çok güzel cevaplar verdiler. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. O üslupla mücadele etmemiz çok zor" yanıtını verdi.

BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

Aydemir ise "bir cümle daha söyleyeceğim" diyerek şöyle devam etmişti:

"Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz."

BAHÇELİ'DEN BOYKOT

Ebru Baki de, "Programda ne olduğunu da anlamadım. Bir gülme geçiyor ama onu da anlamadım. İftira kötü bir şey. İstersen ben sana daha sonra gün içinde gelen hiç karşılaşmadığım küfür ve hakaretleri de bir toparlayayım. O zaman daha çok sinirin bozulur. Bu üslupla muhatap olmak çok zor. O yüzden bir şey söylememeyi tercih ettim. Ama sen konuyu açtın çok sağ ol. Biz bu mesleği yapıyorsak bir takım şeylere de alışmamamız lazım. Kadına şiddet diyoruz, insana şiddet diyoruz, üslup diyoruz tarz diyoruz bu da şiddetin bir başka türü" yanıtını vermişti.

Tartışmaların ardından Bahçeli, kişisel Twitter hesabından "Habertürk TV izlemiyorum" diyerek boykot başlatmıştı.