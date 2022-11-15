MHP Lideri Bahçeli: 'İstiklal Caddesi saldırısı tıpkı Gezi Parkı gibi Türkiye'yi geriye düşürme girişimidir'

DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Türkiye ne zaman yükselişe geçse kanlı bir cevap almaktadır.

Terörizmin hiçbir şekli masum değildir. Türkiye'nin üstesinden gelinmesi gereken sorunu bölücü terör sorunudur.

TBMM'de bölücü istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren sözde Kürdistan propagandası ile sabırlarımızı kevgire çevren HDP'nin Türk siyasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, hiçbir zalimin önünde diz çökmeyecektir.

Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyen Kılıçdaroğlu'nun terör örgütlerine yumruğunu sıkması eşyanın tabiatına aykırıdır.

İstiklal Caddesi saldırısı tıpkı Gezi Parkı gibi Türkiye'yi geriye düşürme girişimidir.

Saldırıyı yaklaşan seçimler sebebiyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zamanda aramızda dolaşan casuslardır.

KKTC'ye gözlemci statüsü verilmesi tarihi bir adım olmuştur. KKTC'nin dünya çapında tanınmasında önündeki engeller birer birer kaldırılmaktadır.