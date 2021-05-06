MHP'li Semih Yalçın da linç ekibine katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa taslağını sunmasının ardından Habertürk sunucusu Ebru Baki'nin alaycı bir tavır takındığı düşünen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ünlü sunucu hakkında "Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" demişti.

Habertürk TV'nin Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ise Ebru Aydemir'le program yaptığı sırada MHP'li Yönter'i özür dilemeye davet etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter'da "HabertürkTVİzlemiyorum" demesinin ardından kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etmiş, Aydemir de kovulmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bülent Aydemir'i hedef alarak gazeteciliğin tarafsız olması gerektiğini ifade etti.

Yalçın şunları yazdı:

1-Habertürk'te boy gösteren Ebru Baki, Bülent Aydemir ve benzerlerine sesleniyoruz; TBMM'de temsil edilen ve maşeri vicdanı aksettiren MHP’nin kurumsal kimliğini, medya kuruluşu sıfatıyla hedef alamazsınız. #MezopotamyaÇocuğuBülent

2- Gazeteciliğin temel normları arasındaki tarafsızlık ilkesine aykırı olan bu tutum, Türkiye’de yerleşik demokratik teamüllere de mugayir ve hukuksuzdur.

#HabertürkTvİzlemiyorum