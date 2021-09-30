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MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, trafik kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde, MHP İlçe Başkanı İskender Gör otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Güncel 30.09.2021, 10:35
MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köklüce Kırsal Mahallesinde meydana geldi. İskender Gör yönetimindeki 34 JZ 3195 plakalı otomobil, Araban-Pazarcık kara yolundaki Köklüce Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları çalışmada İskender Gör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Gör'ün cenazesi Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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