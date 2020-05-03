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Mevsimlik işçiler için yol haritası

Ulaşım ve konaklama ihtiyaçları devlet eliyle karşılanacak. Çadırlarını AFAD kuracak, şehirler arası nakli Aile Bakanlığı yapacak.

Mevsimlik işçiler için yol haritası

Ulaşım ve konaklama ihtiyaçları devlet eliyle karşılanacak. Çadırlarını AFAD kuracak, şehirler arası nakli Aile Bakanlığı yapacak.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:24
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Mevsimlik işçiler için yol haritası

Türkiye'de tarımsal üretimde bir aksama yaşanmaması için, hasat mevsimine yönelik tedbirler artırılırken, mevsimlik işçilerin taşınması, barınması ve izolasyonu konularındaki kurallar da belirlendi. Her yıl 300 binin üzerinde mevsimlik işçi, bulundukları illerden başka illere giderek ürün toplama işinde çalışıyor. Bu kadar kişinin virüsü bir yerden başka bir yere taşıması ihtimali dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bir yol haritası hazırlandı. Erken hasat gereken bazı ürünler için de mevsimlik işçiler, her türlü tedbir alınarak, çalışacakları yerlere gönderilmeye başladı. Asıl hareketliliğin bayramdan sonra yaşanacağı belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, mevsimlik işçilerin bir yerden başka bir yere taşınmasının devlet eliyle sağlanacağı, bu kapsamda işçilerin taşınacağı araçlarda sosyal mesafe kurallarına ilişkin tedbirlerin alınacağı kaydedildi. Tarım Bakanlığı kaynakları “Bugüne kadar 20 kişilik araçlara 40 kişi dolarak, çalışmaya gidiyorlardı. Sadece salgın açısından değil, can güvenliği açısından da her zaman risk oluşturmuştur bu durum. Bu nedenle, işçileri bulundukları ilden çalışacakları yere devlet eliyle ulaştıracağız. Bunun planlamaları yapılıyor” dedi.

GÜNLÜK DENETİM YAPILACAK
Mevsimlik işçilerin gidecekleri yerlerdeki barınma ihtiyaçları da önceki senelerden farklı olarak, AFAD tarafından karşılanacak. Tarım Bakanlığı kaynakları “Bugüne kadar çadırları mevsimlik işçilerin kendileri kuruyordu. Aslında çadır kurmak işverenin görevidir ama bu yapılmıyor. Çok kötü şartlarda kalıyorlar. Bu çadırları da üstlenelim dedik. Bunun içinde AFAD'la iş birliği yapıyoruz” dedi. Gittikleri yerlerde derme-çatma çadır ve barakalarda konaklayan mevsimlik işçiler için, koronavirüs salgını nedeniyle, hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına uygun çadırlar kurulacak. Mevsimlik işçilerin yaşam alanlarındaki tuvalet-banyo gibi ihtiyaçlar için de yine ilgili kurumlar devrede olacak. İşçilerin bulundukları yerler günlük olarak denetime tabii tutulacak, sağlık görevlileri ateş ölçecek ve gerekirse test yapacak. İşçiler, bulundukları yerden ayrılamayacak. Komşu arazide çalışanlarla bir araya gelemeyecekler.

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