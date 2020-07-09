Metrobüste yangın çıktı, yolcular büyük panik yaşadı

Bahçelievler Yenibosna metrobüs durağı Topkapı istikametinde, seyir halinde olan bir metrobüsün arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Şoför dumanları fark edince yolcuları tahliye etti. Durakta bekleyen vatandaşla ve yolcular büyük panik yaşadı. Metrobüs tamir için duraktan çekildi.