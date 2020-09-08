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Metrobüs ve otobüslerde ayakta yolculuk devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamalarına rağmen İstanbul'da otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.
Güncel 08.09.2020, 09:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından artan korona virüs vak'alarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşımalarda ayakta yolcu yapılmayacağını bu kapsamda denetimlerin sıklaştırılacağını açıklamıştı.
Yapılan tüm uyarılara rağmen sabah saatlerinde İstanbul'da metrobüs ve otobüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.
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