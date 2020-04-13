METROBÜS ŞOFÖRLERİ VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN TULUM GİYMEYE BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ülkemizi ve dünyayı sarsan Koronavirüs tehdidine karşı etkili bir önlem daha aldı. Araç kullanırken vatandaşlarla uzun saatler yakın temasta bulunmak zorunda kalan metrobüs şoförleri, koruyucu tulum giyerek sefere çıkmaya başladı.

Yeni tedbiri sosyal medyadan İstanbullulara duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Metrobüs şoförlerimiz artık koruyucu tulumla görev yapacak. İstasyonlarımızda da termal kameralar yolcuları kontrol edecek. Her gün İstanbullulara hizmet veren çalışanlarımızın sağlığı, hem kendilerinin hem de yolcularımızın korunması açısından önemli” diye yazdı.

Şoförler ve vatandaşlar, koruyucu tulum uygulamasından memnun olduklarını belirtti. Bir metrobüs şoförü, daha önce alınan kararla, araçta ön kapının kapalı tutulup yolcuların orta ve arka kapılardan inip binmesinden oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek, “Tulum giymek, tabii ki artı bir önlem. Hem bizim hem de yolcuların korunması açısından çok önemli” dedi.

Şoförlerin uzun süre otobüs kullandığına dikkat çeken bir vatandaş da “Biz en fazla yarım saat biniyoruz, o şoförler bu araçta tam mesai yapıyorlar. Tam korunaklı olmaları onların en doğal hakkı. Şoförlerin ailelerine virüs taşınmaması açısından da çok önemli” diye konuştu.

Tulum uygulaması, 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve metrobüste seferlerin seyreltildiği İstanbul’da bugün de devam ediyor.

İETT, tedbirler kapsamında, yolculuğun fazla olduğu metrobüs istasyonlarına termal kamera da yerleştirdi. Ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.