İstanbul beyaz örtüye büründü. Kentte trafik kar yağışı sebebiyle adeta kilit durumda. İş çıkışı toplu taşıma ile evlerine gidecek olanlar ise ‘Metrobüs çalışıyor mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Metrobüs çalışıyor mu? İstanbul kar yağışı metrobüsler açık mı?

İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Toplu taşıma araçlarını kullanacaklar ise son durumu merak ediyor. Metro, metrobüs, metro seferleri devam ediyor. Zaman zaman metrobüs güzergahında kar temizlemeleri sürüyor. Bu sebeple seferlerde kısa süreli gecikmeler olabiliyor.