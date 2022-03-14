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Metro İstanbul’dan Nijerya’ya Teknoloji Transferi

Metro İstanbul, Nijerya’nın Lagos Eyaleti temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde iş birliği sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında Metro İstanbul, Lagos kentine raylı sistem projelerinde işletme ve bakım alanlarında teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri sağlayacak.

Güncel 14.03.2022, 14:40 14.03.2022, 14:43
Metro İstanbul’dan Nijerya’ya Teknoloji Transferi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden, Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul’un, farklı ülkelerin şehirleri ile iş birliği görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay Lagos Eyaleti İdari Valisi Babajide Sanwo-Olu ve Lagos Metropol Bölgesi Toplu Taşıma Otoritesi (LAMATA) Genel Müdürü Abimbola Akinajo ile beraberindeki 18 kişilik heyet, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy ve şirket üst yönetimi ile bir araya gelerek Lagos bölgesinde yapmayı planladıkları raylı sistem projelerinde iş birliği fırsatları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmuştu. Toplantının ardından Metro İstanbul’un tecrübelerinden faydalanmak için iş birliği olanakları görüşülerek bir komite oluşturulmuştu. Görüşmeler hızlı sonuçlandı, iki şehir arasında bir sözleşme imzalandı ve iş birliği süreci başladı.

“İş birliklerimize yenilerini eklemek için var gücümüzle çalışıyoruz”

İBB bünyesinde hizmet veren iştirak şirketlerinin geliştirdiği ürün ve projelerle, ülke sınırları dışında da adından söz ettirdiğine dikkat çeken İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, “İBB İştiraki şirketlerimizin tümü İstanbul ve İstanbullular için durmaksızın çalışmaya, projeler geliştirmeye, üretmeye devam ediyor. Bu şehrin her noktasına eli değen en önemli şirketlerimizden biri de şüphesiz ki Metro İstanbul. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da ifade ettiği gibi İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir. Pek çok yeniliğe ve ilke de imza atan şirketlerimiz, yalnızca İBB için değil, ülkemizdeki diğer belediyeler, çeşitli firmalar ve hatta ülke sınırını aşarak, başka ülkelerin şehirleri için de çalışmalarını ortaya koyuyor. Metro İstanbul olarak, Türkiye ve hatta dünyanın dört bir yanında raylı sistem projeleri geliştiriyoruz. Yakın zamanda ise Nijerya’nın Lagos şehrine, raylı sistem projelerinde işletme ve bakım alanlarında teknik danışmanlık hizmeti sağlamak üzere bir sözleşme imzaladık. Başka ülkelerin şehirleri ile yapılan iş birliklerine, bir yenisinin daha eklenmesinden dolayı mutlu ve gururluyum. İBB olarak, bu projelerin ülkenin kalkınması açısından önemli bir adım olduğunun bilincindeyiz. Bu çalışmayla birlikte mühendislik ve Ar-Ge hizmetlerimizin dünyanın birçok noktasında etkin olduğunu gördük. Gerek Nijerya gerekse diğer ülkelerin gelecekteki teknoloji yatırımlarında yer almak için mühendis kadromuz ve kendi teknolojimizle çalışmaya hazırız. Tüm şirketlerimiz ile her gün, iş birliklerimize yenilerini eklemek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 

“Bir teknoloji şirketiyiz”

Metro İstanbul’un işletmeciliğin yanı sıra raylı sistem projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda en önde gelen müşavirlik şirketlerinden biri olduğunu hatırlatan Genel Müdür Özgür Soy, “Türkiye’de çok başarılı mühendisler var ve biz de mühendis kadromuz ile kendi teknolojimizi üretiyor ve çok güzel projelere imza atıyoruz. Ayrıca Ar-Ge yatırımlarımızla raylı sistem teknolojileri geliştiriyor, yerli sanayinin gelişmesine önderlik ediyoruz. Sadece İstanbul’un metro ağını genişletmekle kalmıyor, 33 yıllık işletmecilik ve 23 yıllık proje geliştirme deneyimimiz ile Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına raylı sistem projeleri üretiyoruz. Bugüne kadar Pakistan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan’da çeşitli projeler gerçekleştirdik. Bakü metrosundan gelen toplam 22 kişilik mühendis heyetine elektrik, elektronik-sinyalizasyon, elektromekanik, demiryolu inşaat, demiryolu projelendirme ve sistem tasarım konularında toplam 6 günlük uygulamalı eğitim verdik. Şimdi de Nijerya’nın Lagos şehrine raylı sistem projelerinde işletme ve bakım alanlarında teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri sağlamak üzere bir sözleşme imzaladık. Yapılan iş birliğinin her iki kent için de hayırlı olmasını diliyorum. Daha sürdürülebilir bir dünya için raylı sistemlerin yaygınlaştırılması son derece önemli. Bu nedenle raylı sistemler alanında yatırım yapmak isteyen tüm kentlere her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Lagos’un yaklaşık 25 milyonluk nüfusu ile Afrika’nın en büyük şehri olduğunu ifade eden Özgür Soy, “Şehrin hızlı bir şekilde büyümesi nedeniyle raylı sistem projelerine öncelik veriliyor. LAMATA, Lagos için 7 adet raylı sistem projesi planlıyor. İlk etapta yapım aşamasında olan 25 kilometrelik Red Line ve ihale aşamasındaki 27 kilometrelik Blue Line hatları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Diğer 5 proje için de yakın gelecekte çalışmaların başlaması planlanıyor. 

Nijerya metrosunun personeli eğitimlerini Metro Akademi’den alacak

Red Line raylı sistem projesi için imtiyazı alan First Metro Infrastructure Limited (FMIL) firması ile bir sözleşme yaptık. Buna göre kendilerine işletme ve bakım alanlarında teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri vereceğiz. Bunların dışında LAMATA ve FMIL kurumlarının projede görev alacak çalışanları Metro Akademi’de 10 günlük temel raylı sistemler eğitimi alacaklar” şeklinde konuştu.

#Nijerya #Metro İstanbul
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