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Metina'da MİT operasyonu: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Güncel 07.10.2021, 12:59
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından dün Metina'da operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.