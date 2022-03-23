Metin Şentürk’e mahkemeden kötü haber, 4 milyon TL'lik ret!

Şarkıcı Metin şentürk ile Fulya Kalkavan 2006 yılında evlendi. Çift, bir süre sonra anlaşamadı. Kalkavan, eşine evden uzaklaştırma kararı aldırdı ve tiroit kanseri olduğunu davada belirtti. Şentürk de agresif tavırlı bir insan olmadığını söyledi. 2014 yılında çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Şentürk’ü 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti. Ünlü şarkıcı, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay’a taşıdı ve nafakadan kurtuldu. Kalkavan da yeni bir dava daha açtı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte eski eşine ödemesine hükmetti.

YARGITAY'A TAŞIDI

Ünlü şarkıcı, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay’a taşıdı ve nafakadan kurtuldu. Kalkavan da yeni bir dava daha açtı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 TL katılma alacağını, 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte eski eşine ödemesine hükmetti. ŞENTÜRK'ÜN TALEBİ REDDEDİLDİ Şarkıcı bunun üzerine yargılamanın yenilenmesi davası açtı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Şentürk’ün yeniden yargılama talebi reddedildi. Mahkeme, önceden verilen kararın yerinde olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Metin Şentürk ile armatör Kalkavan Ailesi’nin kızları Fulya Kalkavan, 2006 yılında gizlice evlendi. Çiftin düğününe Fulya Kalkavan’ın ailesi katılmadı.Çift, evliliklerinde sıkıntı yaşarken Fulya Kalkavan, troid kanserine yakalandı. Şentürk'ü terk ederek, babasının evine döndü. Ardından da avukatı Dilek Şahbaz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’nde Boşanma Davası açtı. Çekişmeli olarak görülen boşanma davası 2014 yılında karara bağlandı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Metin Şentürk’ün, Fulya Kalkavan’a 100 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ile ayda 5 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.

MALİKANENİN YARISINI İSTEDİ

Fulya Kalkavan, boşanma davasının ardından evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için ikinci bir dava açtı. Sarıyer Reşitpaşa’da bulunan ve Şentürk ile evli oldukları dönemde yaşadığı 500 metrekare alan üzerine kurulu 4 katlı lüks malikanenin yarısını istedi. ÜÇ YIL SONRA KARAR ÇIKTI İstanbul Aile Mahkemesi’nde üç yıldır süren mal paylaşımı davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün eski eşi Fulya Kalkavan’a 4 milyon 337 bin TL’yi 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

“EVLENMEDEN ÖNCE YAPTIĞIM EDİNİMLERLE ALDIM”

Metin Şentürk dilekçesinde, “Sarıyer’deki lüks malikanenin satın alma ve inşa ettirilmesinin ve tüm finansmanını evlilik tarihinden çok önce elde ettiğim kişisel malları satılması ve almış olduğum krediler ile sağlamış olup görme engelli sanatçı olmam sebebiyle taşınmaz görme engellilerin kullanımına göre dizayn edilmiştir” demişti.

“ENGELLİ İÇİN YAPILMIŞ BİR MEKAN”

Dilekçede dava konusu taşınmazın evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal olmaktan çok engelli bir vatandaşın tüm hayatını idame ettirebildiği bir mekan olarak değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmüştü. Mahkemelerin bu durumu göz ardı ederek hüküm kurduğunu belirten Şentürk, mal paylaşımı davasının yeniden yapılmasını istemişti.

“SEMPATİ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

Mahkemenin Metin Şentürk hakkında adil yargılamayı etkilemek suçundan şikayetçi olmasını isteyen Fulya Kalkavan avukatı Dilek Şahbaz da mahkemeye sunduğu dilekçede Metin Şentürk’ün görme engelli olmasını kullandığını ileri sürdü. Dilekçede, “Metin Şentürk mahkemenin yeniden yargılama kararı vermesi için yargı organlarını nesnel ve hukuki incelemeden vazgeçirerek kamuoyu ve medya baskısı sonucunda karar verilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Amaç gayrı meşru biçimde lehine sempati yaratmaktır” ifadeleri yer aldı.

"BU KARAR DOĞRU VE ADİL DEĞİL"

Bu gelişmenin ardından Metin Şentürk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: Bugün manşetlerden okuduğunuz haberleri görünce; ben de sizler gibi gözlerime inanamadım. Beni seven hiç kimse üzülmesin .Bu karar doğru ve adil değildir. Bir üst mahkemede adaletin terazisi yerini bulacaktır. Adalete ve ilahi adalete inancım sonsuz.. (Hürriyet)