Metin Külünk sessizliğini bozdu!

Sedat peker'in iddialarından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir TV programında "Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var" açıklaması gündeme bomba gibi düşerken kim olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, FOX TV'de katıldığı Çalar Saat programında Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar siyasetçinin Metin Külünk olduğuna işaret etti.

Zeyrek yaptığı açıklamada, "Soylu Şentop'a o ismin kim olduğunu söyledi ama açıklamazsan sevinirim dedi. AKP'de bu ismi bilmeyen yok. AKP'de git anket yap bu isim kimdir diye. Yüzde 99'u sana Metin Külünk der. Son videsunda Sedat Peker'in Ekşioğlu'yla yaptığı görüşmeyi hatırlasana orada en çok ismi geçen Metin Külünk" ifadelerini kullandı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Külünk Odatv'ye yaptığı açıklamada, "Yok rica ediyorum lütfen. Benim kişilik haklarıma saygı duymaya davet ediyorum sizi. Temel hak ve hürriyetime saygı duymayı bekliyorum. Ben sizinkine saygılıyım siz de benimkine saygı duyun" dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker'in bir siyasetçiye her ay 10 bin lira para gönderdiğini söylemesinin tartışmaları sürüyor.

Bakan Soylu'nun bu çıkışının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulunarak "Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi açıkla" dedi.

Mustafa Şentop ise bu çağrıya "Bunu açıklayacak kişi ben değilim, muhatabıdır" diyerek topu Süleyman Soylu'ya attı.

ŞENTOP'TAN MEKTUP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili mektup yazdığı ortaya çıktı. 27 Mayıs'ta Soylu'ya yazı gönderen Şentop, Soylu'dan elindeki tüm bilgileri Meclis Başkanlığı'na ve adli makamlara göndermesini istedi.

SOYLU: SAVCIYA KONUŞACAĞIM

Soylu söz konusu siyasetçinin ismini açıkladı ve bu konuda "savcıya konuşacağını" söyledi.

ŞENTOP İLE GÖRÜŞME

İçişleri Bakanı SÜleyman Soylu dün öğe saatlerinde TBMM Başkanı Mustafa Şenop'u ziyaret etti. Odatv'ye konuşan Meclis Başkanlığı kaynakları görüşmenin 1.5 saat sürdüğünü ve Soylu'nun Şentop'a mektup getirdiği belirtildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un son değerlendirmelerini yaptığını belirten kaynaklar açıklama yapıp yapmayacaklarına daha sonra karar vereceklerini kaydettiler.

Soylu'nun savcıya konuşmadan önce Şentop'a bilgi vermesi dikkat çekti.

SAVCILIĞA BİLDİRDİ

Bakan Soylu Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından bugün Savcılığa giderek bilgilendirmede bulundu.

Soylu'nun 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi.

ŞENTOP'TAN GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan Soylu'nun kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. İsim paylaşmadı. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum."