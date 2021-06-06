Metin Külünk Kimdir? Metin Külünk Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir?

Metin Külünk Kimdir?

Metin Külünk, 16 Kasım 1960 Rize, Güneysu doğumlu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir.İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Diyarbakır ve İstanbul'da tamamlamıştır. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir.

1984'te özel bir firmada iş hayatına atıldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi. 1975-1976 yılları arasında Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı.

1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi.

1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçildi.

2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği’nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı.

TBMM’de AK Parti’den 25., 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekilliği Yapmıştır

“Küreselleşen Dünyada Türkiye” (2005), “Barışı Arayan Dünya” (2007), “Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali” (2009), “Rengarenk Şehir İstanbul”, "Büyük Anadolu Aklı" (2016), "140'lık: Hâsılıkelâm" (2016) ve "Dedi ki... Bombalayacaklar" (2017) isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Metin Külünk, evli ve 1 çocuk babasıdır.