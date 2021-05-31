Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Twitter hesabı üzerinden organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kıratlı, paylaşımında “Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kıratlı’dan bahseden Peker, Adana Demirspor Başkanı ve iktidara yakın işadamı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’la ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürmüştü.

Peker, “Suriye’de ticaret yapmak için onun yanına gideceksiniz. Kaçak ham petrol, çay, şeker, araba. Siz oradan onayı aldıktan sonra Murat Sancak, Ramazan Öztürk’e yolluyorlar. Onların da onayı geçtikten sonra. El Nusra’nın iktisat sorumlusu var Ebu Abdurrahman. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kıratlı’nın temsil ettiği makam, 'en yüksek devlet memurluğu' olarak biliniyor.