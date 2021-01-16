Meteorolojiden kar uyarısı: 20-40 cm arası tutacak kar bekleniyor!

Meterololoji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için yoğun kar uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi.

* İstanbul’da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte il genelinde kar yağışına döneceği, bu gece ve yarın kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SARI KODLU UYARI

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bugün (16 Ocak) yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren kar yağışına döneceği ve yarın (17 Ocak) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgârla birlikte kar yağışına döneceği, İstanbul’da bu gece ve yarın (17.01.2021 Pazar) yoğun kar (Kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TUNCELİ’DE 144 KÖY YOLU KAPANDI

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin sürekli görevde olduğu bildirildi.

Kentte 2 gündür etkili kar yağışı etkili oluyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Kar nedeniyle merkeze bağlı 10, ilçelerden Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Hozat'ta 22, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 13 ve Çemişgezek’te 6 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı çok sayıda ekip kapanan karayollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yapmaya başladı.

Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda yoğun yağış ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı bildirilirken, ekiplerinde görevde olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Erzincan il sınırı ile Tunceli'nin Pülümür İlçe merkezi arasında tır ve kamyon geçişlerine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.